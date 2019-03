JAKARTA - Setiap menghadiri acara atau kegiatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu menyampaikan pidato di depan peserta yang hadir. Keluwesan dan kepintaran Jokowi dalam berorator dinilai dapat menginspirasi hidup masyarakat ketika mendengarnya.

"Presiden dengan bahasa pidato yang menarik. Waktu Jokowi bilang apa itu gotong royong dalam menyambungkan Indonesia? Kita bisa belajar dari kata-kata pidatonya," kata pengamat politik dari Heat Of The Atma Jaya Institute for Public Policy (AJIPP) Edbert Gani dalam diskusi publik bedah buku 'Dari Jokowi Ke Harari' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2019).

Menurut dia, sosok Jokowi yang sangat dekat dengan rakyatnya membuat banyak orang terinspirasi dengan sifatnya yang rendah hati.

"Kita bisa belajar dari kata-kata pidatonya yang sesuai dengan Harari, tokoh sejarawan yang membumi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sastrawan, Ayu Utami menilai "Dari Jokowi ke Harari" dapat mencerahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan di dunia.

"Di dalam buku 'Dari Jokowi ke Harari kita mengirim bagaimana mengoptimalisasi bahwa kita melihat di pembuka itu ada satu ide-ide pencerahan, cita-cita pencerahan seperti manusia," kata Ayu Utami.

(aky)