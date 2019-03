PRETORIA - Seorang pria berkursi roda membuat banyak orang tercengang setelah dia โ€œmengebutโ€ di jalan raya yang sibuk dengan berpegangan pada sebuah truk kontainer. Aksi pria itu terekam dalam sebuah video yang langsung viral.

Dalam video tersebut, pria yang tidak diketahui identitasnya itu terlihat berpegangan ke truk yang melaju di jalan raya dengan tangan kanannya. Aksi itu diyakini tidak mudah dilakukan karena truk tersebut diyakini melaju dengan kecepatan antara 60 sampai 80 kilometer per jam di jalur tengah jalan yang sibuk. Sebelum rekaman itu berakhir, pria itu bahkan tampak memisahkan diri dari truk untuk menepi ke pinggir jalan.

Diwartakan NDTV, insiden itu terjadi di Pretoria, Afrika Selatan.

I gave up, this country needs more than lukau's resurrection ๐Ÿ˜‚ ๐Ÿ˜‚ pic.twitter.com/Obq4Ve81nE