JAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, 15 Maret 2019. Tim mengamankan enam orang dari operasi senyap tersebut.

"Dari tangkap tangan ini, KPK mengamankan enam orang di Surabaya," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019).

Keenam orang tersebut yakni, anggota DPR, M. Romahurmuziy (Romi) yang juga merupakan Ketum PPP; Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin (HRS); Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ).

Kemudian, Asisten Romahurmuziy berinisial ANY, Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, AHB, serta seorang Sopir, S.

Awalnya, tim Satgas KPK mendapatkan informasi bahwa pada Jumat, 15 Maret 2019, sekira pukul 07.00 WIB, akan terjadi penyerahan uang ‎dari Muafaq ke Romahurmuziy di Hotel Bumi Surabaya, Jawa Timur.

Diduga, telah terjadi penyerahan uang dari Haris Hasanuddin kepada Romi melalui asisten Romi pada Jumat pagi.‎ Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, tim mengamankan Muafaq dan sopirnya bersama AHB di Hotel Bumi Hyatt, Surabaya.

"Dari MFQ (Muafaq) tim mengamankan uang Rp17,7 juta dalam amplop putih," sambungnya.

Setelah menangkap Muafaq, tim kemudian mengamankan ANY yang telah memegang sebuah tas dengan logo salah satu bank BUMN yang berisikan uang Rp50 juta.‎ Dari tangan ANY, tim juga mengamankan uang Rp70,2 juta. Sehingga, total dari ANY diamankan Rp120.200.000.

"Setelah itu, tim secara paralel mengamankan RMY (Romahurmuziy) di sekitar kawasan hotel pada pukul 07.50 WIB," tambahnya.

Masih di satu hotel yang sama dengan Romi, tim KPK juga mengamankan Haris Hasanuddin d‎i dalam kamar beserta uang senilai Rp18,85 juta. Tim Satgas pun membawa orang-orang tersebut ke Mapolda Jawa Tengah (Jateng) untuk pemeriksaan awal.

"Kemudian, enam orang langsung diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK dan tiba sekitar pukul 20.13 WIB ‎untuk proses pemerikaan lebuh lanjut," ujarnya.

Selanjutnya, tim satgas KPK juga melakukan penyegelan di dua ruang kerja kantor Kemenag pada pukul 17.00 WIB. KPK menyegel ruang kerja Menag, Lukman Hakim Saefuddin dan Sekjen Kemenag, M Nur Kholis.

"Adapun, total uang yang diamankan tim KPK berjumlah Rp156.758.000," ungkap Syarief.

