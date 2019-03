SYDNEY – Remaja Australia yang melemparkan telur ke kepala senator yang menuding imigran Muslim menjadi penyebab serangan teror dua masjid di Christchurch, Selandia Baru ditawari pergi ke Turki, hingga mendapat mobil mewah ferarri.

Will Connolly melempar telur ke kepala Senator Queensland Fraser Anning, saat tokoh anti-imigrasi itu berbicara di Melbourne.

Aksi remaja 16 tahun itu terekam kemudian viral dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan di dunia.

Salah satunya ia mendapat tawaran pergi ke Turki. Hal ini disampaikannya melalui akun Twitter @WillConnolly19. Ia mengunggah tangkapan layar tawaran dari seorang pria yang mengaku profesor filosofi di Turki.

Isi twit itu, “Saya akan membelikan kamu tiket, dan menginap 10 hari di hotel bintang lima (di mana pun Anda inginkan di Turki).”

Thanks to the Turkish 🇹🇷 🇹🇷 people and I hope to visit your wonderful country

Thanks to the Turkish 🇹🇷 🇹🇷 people and I hope to visit your wonderful country

Thanks @ctaslaman#EEGBOY #EEGBOY#WillyConnolly