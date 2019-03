MOSUL - Sedikitnya 72 orang meninggal ketika satu kapal feri yang kelebihan penumpang tenggelam di Sungai Tigris di dekat Mosul di Irak, kata beberapa medis kepada Reuters pada Kamis.

Kebanyakan orang yang tewas di feri tersebut adalah perempuan dan anak kecil yang tak bisa berenang, kata Kepala Lembaga Pertahanan Sipil Mosul Husam Khalil.

Laporan Reuters, Jumat (22/3/2019) satu sumber lain di Lembaga Pertahanan Sipil mengatakan kapal itu telah dipenuhi penumpang dua kali dari daya tampungnya, sehingga kapal tersebut terbalik.

Gambar yang direkam dengan menggunakan telepon genggam memperlihatkan kapal feri itu tenggelam di perairan yang berpumpur dan orang-orang berteriak meminta tolong. Tim medis menemukan beberapa penyintas dan telah menyelamatkan 12 orang sejauh ini, kata Khalil.

Today All the Iraq Sad ...



All of them died Sinking😔😢...

Just Little is alive..

This ship Only 50 Person..

She did not bear Number 200..

Most of them women And Children..Do not know swimming . pic.twitter.com/pZh9zGngHG— Marwa (@iloveyuo9055507) 22 Maret 2019