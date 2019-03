View this post on Instagram

Kejadian hari ini seorang turis asing menunjukan arogansi nya,menganggap dirinya wisatawan lantas seenak-enaknya?kebetulan memang kawasan bromo masih dibuka untuk wisatawan tp dg radius jarak aman tertentu. #bromotenggersemeru #arogansiasing #beritaterkini #turisgendeng #malangpostonline