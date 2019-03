NEW DELHI - India menembak jatuh salah satu satelitnya di ruang angkasa dengan rudal anti-satelit Rabu (27/3/2019).

Perdana Menteri India Narendra Modi menyebut penembakan tersebut bukti terobosan besar negaranya dalam bidang luar angkasa.

Modi dalam pidatonya menyebutkan India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat, Rusia dan China

Kemampuan seperti itu telah menimbulkan kekhawatiran karena memicu perlombaan antar negara.

Kementerian luar negeri China mengatakan pihaknya berharap semua negara "dapat sungguh-sungguh melindungi perdamaian abadi dan ketenangan di ruang angkasa". Amerika Serikat dan Rusia juga sama-sama menolak memberikan komentar.

In the journey of every nation there are moments that bring utmost pride and have a historic impact on generations to come.



One such moment is today.



India has successfully tested the Anti-Satellite (ASAT) Missile. Congratulations to everyone on the success of #MissionShakti.— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 27 Maret 2019