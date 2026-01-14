Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Refly Harun Ungkap Eggi Sudjana Ditawari Proyek Triliunan Rupiah asal Minta Maaf ke Jokowi

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |05:20 WIB
JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (Trio RRT) yakni Refly Harun mengungkapkan Eggi Sudjana sempat ditawari kubu Joko Widodo (Jokowi) proyek triliunan rupiah. Eggi dijanjikan tawaran itu dengan syarat meminta maaf ke Jokowi. 

Hal itu sebagaimana disampaikan Refly Harun saat membacakan percakapan antara Eggi Sudjana dengan Benny Parapat yang dibacakan pada program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (13/1/2026). 

Awalnya, percakapan tersebut menceritakan latar belakang pertemuan antara Jokowi dengan Eggi Sudjana. 

"Bahwa BES (Bang Eggi Sudjana) benar mendatangi JKW (Jokowi) atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu," kata Refly Harun membacakan isi pesan. 

Dalam percakapan tersebut, Eggi Sudjana ditawari perjalanan ke luar negeri hingga proyek dengan nilai fantastis. 

"Bahkan dikondisikan ke LN, -pasti luar negeri ini- dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline, proyek ya. Mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T (triliunan) itu ready," ujarnya membacakan isi pesan. 

 

Halaman:
1 2
      
