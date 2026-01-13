Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mikhael Sinaga: Eggi Sudjana Tak Minta Maaf ke Jokowi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |21:07 WIB
Mikhael Sinaga: Eggi Sudjana Tak Minta Maaf ke Jokowi
Kreator konten Sentana Mikhael Sinaga (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kreator konten Sentana, Mikhael Sinaga, blak-blakan menanggapi babak baru polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

Dalam tayangan Rakyat Bersuara di iNews TV, Mikhael menegaskan, bahwa tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Eggi Sudjana, tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.

Mikhael menyebut, Eggi memang mendatangi kediaman Jokowi. Namun, menurutnya, tidak ada ucapan permintaan maaf dalam pertemuan tersebut.

"Eggi Sudjana itu sangat jelas bilang dia datang ke rumah Jokowi, tapi tidak ada permintaan maaf," ungkap Mikhael, Selasa (13/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
