Mikhael Sinaga: Eggi Sudjana Tak Minta Maaf ke Jokowi

JAKARTA – Kreator konten Sentana, Mikhael Sinaga, blak-blakan menanggapi babak baru polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dalam tayangan Rakyat Bersuara di iNews TV, Mikhael menegaskan, bahwa tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Eggi Sudjana, tidak menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.

Mikhael menyebut, Eggi memang mendatangi kediaman Jokowi. Namun, menurutnya, tidak ada ucapan permintaan maaf dalam pertemuan tersebut.

"Eggi Sudjana itu sangat jelas bilang dia datang ke rumah Jokowi, tapi tidak ada permintaan maaf," ungkap Mikhael, Selasa (13/1/2026).