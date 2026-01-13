Roy Suryo soal Foto Eggi Sudjana Rangkulan dengan Jokowi: Itu Hoaks, AI!

JAKARTA – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, buka suara terkait beredarnya foto yang memperlihatkan Eggi Sudjana berangkulan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan foto tersebut merupakan rekayasa dan tidak benar.

Hal itu disampaikan Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV bertajuk Babak Baru, Tudingan ‘Orang Besar’ Ijazah Jokowi, Selasa (13/1/2026).

“Tadi kita dengar sendiri soal berpelukan dan sebagainya. Sampai ada dibikinkan foto, foto atas nama Eggi Sudjana, seolah-olah berangkulan dengan Joko Widodo,” ucap Roy Suryo.

Roy Suryo menegaskan, bahwa foto tersebut palsu. Menurutnya, gambar tersebut sengaja dibuat menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).

“Itu foto palsu. Ini jelas palsu, tapi diedarkan di situs media online dan sebagian besar masyarakat terpengaruh,” ujar Roy.