Wajah anak-anak SD Inpres Kemiri di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang sudah terlihat ceria. Dua pekan lalu, kampung mereka diterjang banjir bandang, membawa korban jiwa dan kerusakan harta. Saya mengundang mereka untuk datang ke Jakarta pada saat liburan sekolah nanti. Saya ingin mengajak Arnold, Lea, Rey, Elsa, Petrus, dan teman-temannya berlibur di Dunia Fantasi Ancol.