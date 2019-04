View this post on Instagram

Beginilah situasi Pintu Air Manggarai mulai tadi malam sampai datangnya air dan sampah pagi tadi. Ini menunjukkan pentingnya kita sama-sama menjaga sungai, tidak membuang sampah ke sungai sejak dari hulu sampai hilir. Saat kiriman air dari hulu datang luar biasa banyak, ia juga membawa sampah yg amat banyak. Dalam kurang dari 12 jam Pintu Air Manggarai berhasil “menjerat” lebih dari 172 ton sampah kiriman ini.