INDIANA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat 26 April 2019 dilempar ponsel saat berpidado dalam acara National Rifle Association di Indiana.

Pria yang melempar ponsel itu telah sesaat ia melemparkan ponselnya ke panggung ketika Trump mendekati mimbar.

Orang itu diidentifikasi sebagai William Rose, kata salah seorang narasumber penegak hukum via Fox News, Sabtu (27/4/2019). Ia menambahkan bahwa pelaku dalam kondisi mabuk di acara itu.

Sebuah pernyataan kepada Fox News, Secret Service menceritakan kronologi pelemparan tersebut.

"Sekitar pukul 12.30 malam waktu setempat, Presiden Trump berada di sebuah acara di Indianapolis, IN.

Saat Trump berjalan ke atas panggung, sebelum memulai pidatonya, sebuah ponsel dari sisi pengunjung melayang ke arah panggung. “Seseorang dikeluarkan dari acara tersebut dan penyelidikan berlanjut," kata agen Secret Service tersebut.

Pihak berwenang masih menyelidiki apakah Rose berniat mengancam terhadap Presiden apa tidak.

Sebuah video yang diposting ke media sosial, diambil oleh akun Bradley Brewer, menunjukkan telepon melayang ke udara dan mendarat di panggung di sebelah kiri Trump.

"Seorang pria melempar ponselnya ke atas panggung ketika Presiden Trump keluar untuk pidatonya di @nra," tweet Katie Pavlich, seorang kontributor Fox News. "Dia melemparnya ke kiri, sementara Trump berada di sebelah kanan.”

