JOHANNESBURG - Sebuah pesawat komersial Zimbabwe dalam perjalanan menuju Harare meminta izin mendarat darurat dan berputar-putar di atas bandara dekat Johannesburg, Afrika Selatan setelah salah satu mesinnya terbakar beberapa saat setelah lepas landas.

Sebuah video, dibagikan oleh akun pelacak-penerbangan populer di Twitter, menunjukkan api menyala keluar dari mesin kiri saat pesawat itu terbang di langit malam di atas Johannesburg.

Mesin terbakar tak lama setelah Air Zimbabwe Boeing 767-200 lepas landas dari Bandara Internasional O.R Tambo, dekat Johannesburg, pada Minggu malam. Pilot dengan cepat meminta pendaratan darurat.

Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx