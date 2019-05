View this post on Instagram

Penghargaan saya yang tertinggi kepada Yang Mulia Kaisar Akihito, yang baru saja turun tahta. Dedikasi beliau selama masa kekaisarannya telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di kawasan serta dalam memajukan hubungan antara masyarakat kita. Ucapan selamat saya yang paling tulus atas naik tahtanya Kaisar Naruhito. Dengan masuknya Era Reiwa, Indonesia mengharapkan dapat terus memperkuat kemitraan strategis dengan Jepang, dan bekerja sama dalam mencapai harmoni yang selaras di kawasan dan dunia.