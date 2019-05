SHANGHAI – Tampak seperti adegan dari sebuah film bela diri, tetapi sebuah video yang viral di media sosial China baru-baru ini memperlihatkan rekaman perkelahian sungguhan yang terjadi antara sekolah taekwondo dan sekelompok pegawai gym di sebuah mal.

Video aslinya menunjukkan pertarungan yang diambil dari beberapa sudut berbeda oleh para penonton yang terkejut di sebuah mal yang sibuk di provinsi Jiangsu, utara Shanghai.

Para praktisi taekwondo terlihat memberikan demonstrasi untuk mempromosikan sekolah mereka, tetapi suara mereka terlalu keras sehingga dilaporkan menyebabkan keluhan. Mereka kemudian ditegur di luar toko oleh sekelompok orang yang tampaknya pegawai dari gym di mal yang sama.

This was a brawl that happened recently in a Shanghai mall



