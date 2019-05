LONDON - Pangeran Harry mengatakan dia dan Meghan sangat bahagia atas kelahiran putra pertama mereka pada Senin pagi (06/05).

Meghan yang bergelar Duchess of Sussex melahirkan pada pukul 05.26 pagi (11:26 WIB), menurut pernyataan dari Istana Buckhingham.

Pangeran Harry sendiri mengumumkan kelahiran bayi mereka dengan mengatakan, "Laki-laki."

Namun Harry mengatakan belum memberikan nama kepada putra pertamanya itu.

Pangeran Harry menggambarkan lahirnya anak pertama mereka sebagai "pengalaman yang paling menakjubkan."

"Kami dengan bahagia mengumumkan bahwa Meghan telah melahirkan bayi laki pagi ini, bayi laki yang sangat sehat," kata Harry dengan wajah berseri.

"Ini merupakan pengalaman yang paling menakjubkan yang pernah saya alami," kata Harry kepada para wartawan di Windsor.

Harry juga menyatakan kekagumannya pada Meghan dan para ibu di manapun.

"Bagaimana perempuan melakukan itu sulit untuk dipahami. Kami berdua sangat bahagia dan sangat berterima kasih atas dukungan dari semua," tambahnya.

Ibu Meghan, Doria Ragland menyatakan "sangat bahagia dengan kelahiran cucu pertamanya". Ia mendampingi putrinya di Frogmore Cottage di Windsor menurut pertanyaan Buckingham.

Putra pertama Harry dan Meghan ini tidak secara otomatis akan bergelar pangeran atau putri karena gelar ini harus diberikan oleh Ratu melalui surat khusus.

Pengumuman kelahiran ini dipasang di depan Istana Buckingham, tradisi yang bermula pada 1837, saat istana menjadi kediaman resmi Ratu Elizabeth II.

Biasanya, pasangan kerajaan menampilkan bayi mereka di awak media yang menunggu di rumah sakit St Mary's London. Namun sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan Harry dan Meghan lebih ingin privasi.

Muncul pula spekulasi bahwa Meghan ingin melahirkan di rumah.

Bila benar melahirkan di rumah, tempatnya adalah kediaman mereka di Windsor, Frogmore Cottage yang telah direnovasi.

Meghan bukan keluarga kerajaan pertama yang melahirkan di rumah. Ratu Elizabeth melahirkan keempat anaknya di kediaman.

Nama keluarga bayi?

Nama keluarga yang akan digunakan bayi laki ini juga masih misteri.

Kemungkinan bayi kerajaan ini tak perlu nama keluarga bila Ratu Elizabeth memberikan gelar pangeran atau putri.

We are pleased to announce that Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex welcomed their firstborn child in the early morning on May 6th, 2019. Their Royal Highnesses’ son weighs 7lbs. 3oz. pic.twitter.com/TAdzrcSB2u— sussexroyal (@sussexroyal19) 6 Mei 2019