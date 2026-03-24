Kronologi Fortuner Tabrak Sejumlah Pengendara di PIK, 2 Orang Tewas

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Toyota Fortuner yang diduga menabrak sejumlah pengendara terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat insiden tersebut, dua orang tewas dan tujuh lainnya mengalami luka-luka.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Senin (23/3/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Marina Raya arah timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Awalnya kendaraan Toyota Fortuner B-1951-WJG yang dikemudikan CH melaju dari arah utara ke selatan. Di dekat Fresh Market, kendaraan tersebut menabrak mobil lain,” kata Edy, Selasa (24/3/2026).

Setelah itu, kendaraan tersebut terus melaju ke arah Jalan Marina Raya dan kembali menabrak kendaraan roda empat lainnya.

“Selanjutnya, di dekat Rukan Exclusive, kendaraan tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat E-2270-HAK yang dikemudikan SP dengan penumpang MS,” ujarnya.