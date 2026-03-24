Mobil Fortuner Tabrak Sejumlah Pengendara di PIK Jakut, 2 Orang Tewas dan 7 Luka-luka

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Toyota Fortuner terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang tewas dan tujuh lainnya mengalami luka-luka.

“Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dua orang meninggal dunia dan tujuh orang mengalami luka-luka,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo, saat dikonfirmasi, Selasa (24/3/2026).

Edy menjelaskan, kecelakaan terjadi pada Senin (23/3) sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Marina Raya arah timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Awalnya kendaraan Jeep Toyota Fortuner B-1951-WJG yang dikemudikan CH melaju dari arah utara ke selatan. Di dekat Fresh Market, kendaraan tersebut menabrak mobil,” ujarnya.

Setelah itu, mobil terus melaju di Jalan Marina Raya dan kembali menabrak kendaraan roda empat lainnya.

“Selanjutnya, di dekat Rukan Exclusive, kendaraan menabrak sepeda motor Honda Beat E-2270-HAK yang dikendarai SP dengan penumpang MS. Kemudian, di dekat Kantor Marketing Gallery, kembali menabrak dua sepeda motor Honda PCX, yakni B-4040-UFY yang dikendarai AS dengan penumpang AA dan HK, serta B-5485-BRS yang dikendarai RAA dengan penumpang TS,” ungkapnya.