Mobil Fortuner Tabrak Sejumlah Pengendara di PIK Jakut, 2 Orang Tewas dan 7 Luka-luka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |09:55 WIB
JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil Toyota Fortuner terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang tewas dan tujuh lainnya mengalami luka-luka.

“Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dua orang meninggal dunia dan tujuh orang mengalami luka-luka,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edy Wibowo, saat dikonfirmasi, Selasa (24/3/2026).

Edy menjelaskan, kecelakaan terjadi pada Senin (23/3) sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Marina Raya arah timur, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Awalnya kendaraan Jeep Toyota Fortuner B-1951-WJG yang dikemudikan CH melaju dari arah utara ke selatan. Di dekat Fresh Market, kendaraan tersebut menabrak mobil,” ujarnya.

Setelah itu, mobil terus melaju di Jalan Marina Raya dan kembali menabrak kendaraan roda empat lainnya.

“Selanjutnya, di dekat Rukan Exclusive, kendaraan menabrak sepeda motor Honda Beat E-2270-HAK yang dikendarai SP dengan penumpang MS. Kemudian, di dekat Kantor Marketing Gallery, kembali menabrak dua sepeda motor Honda PCX, yakni B-4040-UFY yang dikendarai AS dengan penumpang AA dan HK, serta B-5485-BRS yang dikendarai RAA dengan penumpang TS,” ungkapnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/340/3208281//kecelakaan-eM2Y_large.jpg
Pembalap Muda Aldi Satya Mahendra Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3208111//mobil_korban_kecelakaan_tol_tegal-mvrB_large.jpg
Kecelakaan Maut KM 290 Tegal, Lima Sekeluarga Dimakamkan Satu Liang di Pemalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/338/3208040//viral-eZNW_large.jpg
Viral Chery Tiggo Tabrak Pedagang Mie Ayam di Kelapa Gading, Gerobak Hancur dan Korban Luka Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/337/3208022//polri-xchJ_large.jpg
90 Kecelakaan Terjadi di Hari Kedelapan Ops Ketupat Jelang Lebaran, 1 Tewas dan 138 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207915//mobil_kecelakaan_di_tol_pemalang-ka9d_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Maut di Tol Pejagan-Pemalang yang Tewaskan Satu Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207833//kecelakaan_lalu_lintas-GqPx_large.jpg
Mobil Pemudik Tabrak Bus di Tol Tegal, 4 Orang Tewas dan 1 Balita Kritis
