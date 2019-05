FILIPINA mengirim berton-ton sampah kembali ke Kanada, setelah kedua negara terlibat perseteruan diplomatik yang ditandai oleh ancaman Presiden Rodrigo Duterte bahwa dirinya akan "berlayar ke Kanada dan membuang sampah mereka di sana".

Sebanyak 69 kontainer berisi sampah dilaporkan telah dikirim menggunakan kapal kargo yang bertolak dari Subic Bay, sebelah utara Manila.

Menteri Luar Negeri Filipina, Teddy Locsin Jr, yang dikenal gemar mencuit dengan gaya heboh, mengunggah foto dan video saat kapal itu meninggalkan pelabuhan.

I’m crying. I’m gonna miss it so. Never mind. Another Filipino will find a way to import another batch. Boohoohoo. pic.twitter.com/RkdmhHPSdC