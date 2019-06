BATAM – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menggelar mudik bareng BUMN 2019 dengan tema “Mudik Gratis Bareng BUMN”. Rute mudik tersebut yaitu Batam – Belawan yang diikuti oleh 1.000 peserta, dan telah diberangkatkan menggunakan kapal KM Kelud milik PELNI.

Para peserta mudik secara seremonial resmi dilepas keberangkatannya dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam, oleh Deputy General Manager CSR dan PKBL INALUM Susyam Widodo yang didampingi Deputy Sekretaris Perusahaan INALUM Mahyaruddin Ende pada Jumat (31/5/2019) pukul 09.00 WIB. Para peserta diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Belawan, Medan, pada esok harinya pukul 13.00 WIB.

Pada saat pelepasan peserta Mudik Bareng BUMN tersebut, Susyam dalam sambutannya menjelaskan kegiatan Mudik Bareng BUMN ini. “Program Mudik Bareng ini merupakan bagian dari program BUMN Hadir Untuk Negeri yang dirancang oleh Kementerian BUMN dan dilaksanakan oleh seluruh BUMN yang ada di Indonesia khususnya INALUM. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan peran pemerintah melalui Perusahaan BUMN sehingga kehadiran pemerintah tadi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui BUMN,” ujar Susyam.

Sementara itu Mahyaruddin Ende menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan Mudik Bareng BUMN ini adalah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, yang mana selama mudik lebaran arusnya cukup padat dan berisiko terjadinya kecelakaan. Ia juga berharap mudik gratis ini bisa mengurangi beban masyarakat yang kesulitan dalam mewujudkan keinginannya untuk bertemu keluarga di kampung halaman.

"Kita berharap para pemudik bisa mudik dengan lancar, selamat dan bisa bersilaturahmi dengan keluarganya. Semoga juga setelah bertemu keluarga bisa termotivasi untuk bekerja lebih semangat untuk mendorong kemajuan negeri ini," tuturnya.

Para peserta mudik yang diberangkatkan oleh INALUM ini berasal dari masyarakat sekitar Batam yang bermukim atau bekerja di Batam namun hendak pulang kampung ke kampung halamannya di Sumatera Utara. Para peserta mudik juga dibekali perlengkapan oleh INALUM berupa kaos, topi dan goodiebag. Peserta mudik tampak antusias mengambil perlengkapan tersebut, bahkan ada peserta yang sudah datang pada pukul 06.00 WIB.

Sebagai informasi, secara nasional pada 2019 ini INALUM memberangkatkan 1.700 peserta mudik yang terdiri dari 1.000 pemudik rute Batam – Medan via Kapal KM Kelud PELNI, 462 pemudik rute Komplek Perumahan Tanjung Gading, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara menuju Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Panyabungan, dan sebaliknya via Bus, kemudian 170 Pemudik Jakarta – Jayapura via Kapal serta 68 pemudik rute Jakarta – Pati dan sebaliknya via Bus yang sudah dilepas secara resmi oleh Direktur Utama INALUM Budi Gunadi Sadikin pada Kamis (30/5) di Istora Senayan, Jakarta. (Adv)

(abp)