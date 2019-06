BATAM - Salah satu hal penting yang menjadi incaran wisatawan saat libur Lebaran di Batam adalah makanannya. Lantaran berdekatan dengan laut, Batam kaya akan kuliner seafood. Tak hanya itu, kota ini juga memiliki beberapa kuliner khas yang siap memanjakan lidah Anda. Beragam kuliner lezat di Batam siap melengkapi #PesonaMudik2019.

"Tanpa disadari, dibalik lalu lintas antar negara dan keramaian perdagangan di Batam, pulau ini memiliki potensi kuliner tersendiri. Itu sudah tidak terbantahkan. Wisata kuliner di pulau ini tidak dapat diragukan lagi, selalu menjadi pilihan wisatawan Singapura dan Malaysia. Untuk itu jangan sampai lupa mencicipi #PesonaKulinerLebaran2019 ketika mudik ke Batam," ungkap Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Hal ini pun diamini Kadispar Provinsi Kepri Buralimar. Dirinya mengatakan, jika kuliner Batam menjadi primadona wisatawan yang berkunjung ke Batam. Pasalnya Batam memiliki banyak kuliner khas yang tidak ditemukan di daerah lainnya.

"Bagi Anda yang memiliki sanak saudara di Batam dan berencana berlibur atau sekadar berkunjung saat Lebaran, jangan lupa untuk mengunjungi berbagai tempat kuliner di Batam. Sudah pasti enak-enak dan terjangkau. Pokoknya kuliner Batam memiliki sensasi berbeda," ucapnya.

Nah, untuk mempermudah Anda yang ingin mengunjungi wisata kuliner pulau Batam, berikut ini #10TopPesonaKulinerLebaranBatam yang harus dikunjungi dalam wisata kuliner Anda.

1. Sop Ikan Batam

Batam di Kepulauan Riau terkenal dengan kuliner seafood yang nikmat. Salah satu yang olahan seafood yang populer di Batam adalah sup ikan. Lezatnya bikin ketagihan! Sup ikan batam adalah sup ikan dengan kuah bening yang memiliki cita rasa khas tersendiri. Cita rasa khas dari sup ikan Batam ini tak perlu diragukan.

Kuahnya yang gurih dan segar bisa meningkatkan selera makan. Apalagi ikannya menggunakan ikan kakap atau ikan tenggiri segar. Ada pula tambahan udang, cumi-cumi, mie, sawi serta bawang goreng. Di Batam sendiri ada banyak resto yang menyajikan kuliner yang satu ini. Tinggal pilih sesuai selera anda.

2. Bingka Bakar

Liburan ke Batam kurang seru jika belum membawa oleh-oleh makanan khas Batam. Jika di Medan memiliki menu Bika Ambon, Batam juga memiliki makanan yang rasanya sangat enak yakni Bingka Bakar.

Bingka Bakar merupakan sajian kue dari Suku Melayu yang memiliki tekstur padat namun sangat lembut saat digigit. Aromanya pun sangat harum dan khas dari daun pandan yang digunakan dalam campuran di adonan kuenya. Tidak susah untuk menemukan oleh-oleh Bingka Bakar saat kamu liburan ke Batam.

3. Teh Obeng

Sebagian orang mungkin belum familiar banget dengan teh obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang banyak diminati. Mendengar namanya saja pasti bikin anda penasaran, apakah teh obeng itu adalah cara minum teh sambil diaduk pakai obeng? Waduh!

Eits, tunggu dulu, teh obeng tidak se ekstrem yang dibayangkan kok. Menurut penelusuran covesia.com dari berbagai sumber, asal muasal nama 'teh obeng' merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin.

Aslinya 'teh obeng' memakai bubuk teh pada saat itu, yang aromanya memang mantap sekali, begitu kental dan pekat. Saat ini, bahan 'teh obeng' sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol lalu ditambah dengan es.

4. Mie Sagu

Makanan khas Batam berikutnya adalah mie sagu. Mie ini adalah mie dengan bahan dasar dari tepung sagu. Biasanya mie sagu ini akan disajikan sebagai mie goreng yang dibumbui rasa kombinasi asin pedas.

Perbedaan mie sagu dengan mie yang lain adalah tekstur dan kekenyalan mie yang khas dan tidak akan ditemukan pada mie yang diolah menggunakan tepung biasa. Perbedaan lain adalah pada ukuran dan aroma. Mie sagu biasanya berukuran besar – besar jika dibandingkan dengan mie biasa. Aroma yang khas dari mie ini berasal dari aroma sagu yang pekat, saat dicampur dengan bumbu dan rempahnya akan menimbulkan aroma yang khas.

Mie sagu biasanya dijadikan menu pilihan para wisatawan untuk sarapan. Rasanya yang menggigit bangun rasa kantuk karena rempah dan rasa pedasnya, menjadikan mie sagu menjadi makanan sarapan yang mantab.

5. Putu Piring

Putu piring merupakan kuliner khas Melayu berbahan dasar tepung beras. Kuliner yang dibuat dengan cara di uap ini memiliki rasa yang khas. Apalagi dengan lumeran gula aren atau merah yang ditaburi serutan buah kelapa

6. Mie Lendir

Jangan tertipu dengan namanya. Walau memiliki julukan yang aneh. Mie lendir adalah salah satu makanan khas Batam yang tidak boleh Anda lewatkan. Mie lendir berisi mie kuning yang direbus bersama dengan tauge lalu disajikan setelah dengan kuah kacang yang kental. Kuah kacang inilah yang memberi kesan mie berlendir, namun jangan salah kuah ini merupakan kunci rasa gurih dan manis pada hidangan ini.

Kuah kacang dibuat dari kacang yang dihaluskan dan dicampur dengan rempah. Setelah harlus rata dan tercampur, ditambahkan pula tepung kanji dan dilarutkan untuk menghasilkan larutan kuah kacang yang kental. Jika dicari persamaannya, kuah kacang ini mirip dengan saus kacang somay tapi lebih encer dan rasanya jelas berbeda.

Selain mie dan tauge, mie lendir biasanya disajikan dengan tambahan telur, potongan seledri dan juga bawang goring. Bagi yang suka pedas biasanya disediakan acar cabe yang bisa ditambahkan sesuai selera.

7. Bilis Gulung

Bilis gulung adalah produk makanan khas Batam yang bisa dibilang sangat terkenal dan cocok buat oleh-oleh. Alasan mengapa bilis gulung bisa dijadikan oleh-oleh yang khas adalah karena bentuknya yang kering membuat makanan ini bisa bertahan sampai sebulan.

Bilis gulung berbentuk mirip molen biasa, namun tidak diisi oleh isian pisang. Bilis gulung diisi dengan ikan teri yang dibumbui dan dibalut dengan kulit molen yang kriuk dan gurih.

Selain bisa jadi camilan dengan didampingi kopi ataupun teh, bilis gulung juga bisa disantap dengan nasi sebagai ganti peyek ataupun krupuk.

8. Kek Pisang Villa

Mendapatkan kek pisang villa ini sangatlah mudah karena 10 outletnya yang tersebar di Batam mudah untuk diakses. Jika Anda tertarik mendatangi tempat produksinya langsung datang ke kawasan industri yang tepatnya berada di Komplek Citra Buana Industrial Park III lot 38 Batam Centre.

Kek pisang villa pada dasarnya adalah cake dengan bahan dasar pisang yang biasanya disajikan dengan macam – macam toping dan rasa. Contoh yang biasanya dipesan adalah kek pisang villa dengan toping kacang dan coklat. Rasa yang biasa dibeli adalah original dan coklat.

9. Nasi Bakar

Jika anda penggemar masakan olahan nasi, mungkin nasi bakar bisa jadi pilihan. Nasi bakar adalah nasi yang di olah dengan cara dibumbui atau diberi rempah lalu dibungkus menggunakan daun pisang dan lalu di bakar. Setelah matang, ketika membuka bungkusnya akan tercium aroma sedap. Pilihan isiannya banyak. Ada telur, ikan, ayam, hingga gabungan semuanya.

Ada banyak tempat yang bisa disambangi jika ingin merasakan nasi bakar di Batam. Pokoknya tak kan sulit menemukannya.

10. Cake Buah Naga

Cake Buah Naga Aroma memang berlabel oleh-oleh asli Batam, lantaran bahan baku utamanya yaitu Buah Naga dipasok dari Barelang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Tersedia dalam 7 varian rasa, yaitu Original, Mocca, Keju, Blueberry, Almond victoria (kombinasi coklat dengan topeng strawberry) dan exotic yang biasa di sebut yang spesial. Saat ini cake buah naga sering dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung di Batam.

(fmi)