View this post on Instagram

Telah terjadi perampasan HP seorang anak kecil oleh oknum berjaket Ojol (16/6) pagi hari sekitar jam 06.56 Wib. Kejadian berada di Jalan zz Cengkareng, Jakarta Barat. . Bagi yang mengetahui identitas pelaku harap laporkan ke pihak yang berwajib. . . . 📹 : @budimameen #gojek #gojek24jam #ojol #dramaojol #grab #grabid #perampasan #perampokan #pencurian #kriminal