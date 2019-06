WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan perintah serangan terhadap Iran hanya 10 menit sebelum serangan dilancarkan. Trump menjelaskan, pembatalan serangan itu dilakukan, karena ia diberi tahu bahwa terdapat 150 orang yang akan meninggal dunia.

Dalam twitnya, serangan udara Amerika Serikat (AS) dengan korban sebanyak itu tidak akan sebanding dengan dengan aksi Iran menembak jatuh pesawat nirawak atau drone.

Rencana serangan udara AS dilakukan sebagai balasan atas penembakan pesawat nirawaknya oleh Iran. Iran mengklaim pesawat itu masuk ke wilayahnya dan puing-puingnya ditemukan wilayah perairannya meskipun AS bersikukuh pesawat tak berawaknya berada di atas perairan internasional.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019