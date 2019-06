View this post on Instagram

Kanit Reskrim Polsek Lubuklinggau Selatan IPDA HILAL SUBHI, SH bersama Tersangka AN saat memperagakan cara Tersangka membuka Gembok pada saat melakukan aksi pencurian dengan cara dibakar Selanjutnya Kanit Reskrim juga menjelaskan Video ini bukan bermaksud mengajarkan orang untuk berbuat jahat melainkan merupakan edukasi kepada kita semua bahwa sudah digembok pun para pelaku masih bisa membukaknya untuk itu agar kita lebih berhati2 hati lagi Source @plgkasus @polsek_lubuklinggau_selatan KALU ADO YG NGOMONG VIDEO INI NGAJARI UNTUK MALING, BERARTI OTAK WONG ITU NAK MALING TULA NB : (buyankaluadoygkomenvideoiningajarimalingvideoiniuntuktetapwaspada) #palembangkasus #kasuspalembang #kriminalPalembang #palembangkriminal #beritakriminal #ranmor #curanmor #polisi #polisipalembang #pencuri #massa #jambret #korban #ditangkap #ditembak #curas #polrestapalembang #mati #mayat #jenazah #poldasumsel #rsbhayangkara #driveronline #perampokan #pembunuhan #poldasumsel #jatanras @polseklubuklinggauselatan #bukagembok

