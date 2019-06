RUSSELS - Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, R Syarif Hidayat menandatangani Joint Action Plan on MRA AEO dengan Assistant Commissioner of Customs and Excise Department of Hong Kong SAR (Excise and Strategic Support), Jimmy Tan, di sela acara The 133rd/134th WCO Council Session di Brussels, Sabtu 29 Juni 2019.

Penandatanganan yang saksikan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi tersebut menandai dimulainya negosiasi formal kerja sama MRA AEO Indonesia dengan Hong Kong Customs. Ini adalah Joint Action Plan MRA AEO kedua yang ditandatangani oleh DJBC dengan Administrasi Pabean lainnya setelah penandatanganan pertama dilaksanakan dengan Korea Customs Service pada 1 April 2019 di Bali.

Joint Action Plan mengatur langkah-langkah dan jadwal untuk negosiasi kerja sama MRA AEO kedua negara. Langkah itu juga menandai dimulainya Pengakuan Bersama untuk meningkatkan kerja sama fasilitasi perdagangan Indonesia dan Hong Kong yang akan menguntungkan eksportir dan importir kedua negara serta memperkuat keamanan rantai pasokan.

Bea Cukai juga telah secara aktif mengeksplorasi untuk membangun kerja sama MRA AEO dengan Administrasi Pabean lainnya untuk mendukung industri, agar produk mereka menjadi lebih kompetitif di pasar global.

Sejak peluncuran resmi Program AEO Indonesia pada 2015 sampai dengan saat ini, Bea Cukai telah menerbitkan 115 sertifikat AEO untuk 110 perusahaan, termasuk perusahaan multinasional dan perusahaan kecil serta menengah. Bea Cukai berharap jumlah ini akan terus meningkat di tahun berikutnya.

