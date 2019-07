NEW DELHI – Rekaman video memperlihatkan tetesan air terlihat di dalam galeri observasi di dalam Patung Persatuan (Statue of Unity) di Gujarat, membuat ruangan itu banjir.

Patung setinggi 182 meter itu dipersembahkan bagi pahlawan kemerdekaan Sardar Vallabhbhai Patel, yang didirikan di negara bagian Gujarat dengan mengahabiskan dana pemgabungan Rp6 triliun. Patung diresmikan pada Oktober tahun lalu.

Viewing Gallery of ₹3000 crore Statue of Unity



One rain and it gets flooded, water leaking from the roof and front. Such an expensive statue and they couldn’t even design it to prevent this.. pic.twitter.com/V4pUQxNVS2— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) 29 Juni 2019

Namun, imbas genangan air di lantai membuat para pengunjung kecewa dengan insiden tersebut.

"Kami datang dengan harapan besar untuk melihat patung tertinggi di dunia. Tapi kami merasa tidak sedang melihat patung itu banjir. Hujan tidak turun deras, dan aula utama serta galeri patung dipenuhi air. sangat disayangkan," kata seorang turis seperti dikutip oleh kantor berita PTI, Selasa (2/7/2019).

Menanggapai kejadian tersebut, pihak pengelola patung mengatakan bahwa air yang masuk ke ruangan galeri karena bagian dari desain patung.

"Galeri utama didesain terbuka dengan pemandangan di bagian dada patung. Sisi belakang galeri ditutupi oleh kaca. Tampilan depan terbuka sesuai desain. Jadi wajar jika air akan masuk saat hujan," kata pengelola IK Patel.

The rainwater has been blown by high-velocity winds inside the viewing gallery It’s by design that it has to be kept open for a better view which tourists can enjoy Water accumulation is being promptly tackled by the maintenance team @PMOIndia @CMOGuj @drrajivguptaias— Statue Of Unity (@souindia) 29 Juni 2019

"Ada saluran untuk membuang air hujan. Tetapi karena angin kencang membuat air banyak masuk dan petugas terus mengatasinya. Itu bukan kebocoran seperti yang diklaim," tambah Patel.

Water leaking in 3000 crore Sardar Patel’s statue of unity because of Nehru. pic.twitter.com/N6bdQBM7aB— TheAgeOfBananas (@iScrew) 29 Juni 2019

