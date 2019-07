MAKASSAR - Hervina Binti Ambo Tuwo (28) melaporkan suaminya sendiri Ansar Bin Mustamin (32) warga Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, di Mapolres Bulukumba, Senin,1 Juli 2019 kemarin.

Kepala Satuan Reskrim Polres Bulukumba, AKP Bery Juana membenarkan adanya laporan kasus perzinahan tersebut.

"Jadi memang betul pada tanggal 1 Juli 2019 kami penerima tentang perzinahan. Dimana yang dilaporkan di sini adalah lelaki AN berzinah dengan perempuan FI (saudara kandungnya) nah dimana AN ini sudah punya istri," kata Bery kepada Okezone Selasa (2/7/2019).

Bery mengatakan laporan itu masuk pada Senin 1 Juli 2018 kemarin. Diamana pelapor adalah Hervina istri sah Ansar.

"Jadi istrinya membuat laporan dan sekarang ini yang dilaporkan AN ini yang melakukan perzinahan dengan saudara kandungnya," ungkap Bery.

Saat ini, kata Bery pihaknya telah mengambil keterangan pelapor sekaligus korban.

"Ya jadi laporan ini baru masuk kita sudah lakukan introgasi kepada korban perempuan HI dimana perempuan itu HI istri sahnya dari lelaki ini yaitu AN. Informasi yang kita terima dari korban bahwa yang bersangkutan (suaminya) berada di Kalimantan itu masih informasi yang kami dapat," ungkap Bery.

Saat ini pihak penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bulukumba telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu ke lapangan untuk melalukan proses lidik.

"Nanti Unit PPA melakukan lidik. Nanti kita akan cek kembali begitu," tutur Bery.

Adapun Pasal yang disangkakan dalam laporan ini, yaitu kasus perzinahan 284 Ayat 1 dimana ancaman hukuman 9 bulan.

Sementara pelaporan tersebut dilakukan Hervina atas kasus dugaan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya. Ia berharap kepada aparat kepolisian agar segera menangkap suaminya.

"Saya harap keadilan dan kepastian hukum, serta meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap Ansar," katanya kepada awak media usai melapor di Mapolres Bulukumba.

