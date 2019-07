KEBAKARAN yang melalap kapal selam penelitian milik Angkatan Laut (AL) Rusia menewaskan 14 kru kapal, menurut keterangan menteri pertahanan Rusia.

Para awak keracunan asap kebakaran kala kapal selam itu tengah melakukan pengukuran kawasan perairan Rusia hari Senin (1/7) lalu.

Kementerian Pertahanan Rusia tidak memberi rincian terkait jenis kapal selam yang ditumpangi. Namun sebuah media Rusia melaporkan bahwa kapal yang digunakan merupakan kapal selam mini bertenaga nuklir yang digunakan untuk operasi khusus.

Api berhasil dipadamkan dan kini kapal selam tersebut berada di Severomorsk, markas utama Armada AL Rusia bagian Utara.

Russian press say the sub on which the 14 servicemen died was an AS-12 "Losharik", which is used for special operations. This is the same sub that the US claimed was capable of damaging undersea cables, accusing Russia of seeking to intercept or disrupt communications.— Will Vernon (@BBCWillVernon) 2 Juli 2019