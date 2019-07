View this post on Instagram

Positive thingking wae, mungkin lagi bikin alis biar simetris jadi harus ada gerakan lebih. Lokasi Taman Indonesia Kaya, iya seng mbien jenenge Taman KB . Hati hati lur, tetep fokus lan waspada . 13.45//08.07.19 . Wayah summer, Cuacane panas awas menimbulkan gairah, eh gerah maksudnya . #infokejadiansemarang