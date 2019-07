MISSISSIPPI - Seorang calon gubernur Mississippi, Amerika Serikat (AS) menolak diwawancarai oleh seorang reporter wanita kecuali jika dia membawa seorang rekan pria bersamanya.

Larrison Campbell (40), seorang reporter dari Mississippi Today diminta untuk mengikuti Robert Foster (36) yang berkampanye 15 jam dengan sebuah kendaraan, tetapi dia ditolak karena jenis kelaminnya.

Foster mengatakan penolakan dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan terkait pernikahannya.

"Ini truk [kampanye] saya, dan di truk saya, kita mematuhi aturan saya," katanya dalam wawancara dengan CNN yang juga mendatangkan Campbell.

Foster mengutip agama dan keyakinannya terkait diwawancara seorang wanita. Ia beralasan telah berjanji kepada istrinya untuk tidak sendirian dengan seseorang dari lawan jenis.

Before our decision to run, my wife and I made a commitment to follow the “Billy Graham Rule”, which is to avoid any situation that may evoke suspicion or compromise of our marriage. I am sorry Ms. Campbell doesn’t share these views, but my decision was out of respect of my wife. https://t.co/5tjH2x2g65— Robert Foster (@RobertFoster4MS) 10 Juli 2019