WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyindir sejumlah perempuan kongres dari Partai Demokrat agar pulang ke negara asal.

Trump mengklaim, para perempuan itu “berasal dari negara-negara yang pemerintahannya rusak, yang terburuk, paling korup dan tidak kompeten di mana pun di dunia," tulis Trump di Twitter.

Para perempuan kongres tersebut, yakni Alexandria Ocasio-Cortez dari New York, Ilhan Omar dari Minnesota, Rashida Tlaib dari Michigan dan Ayanna Pressley dari Massachusetts.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......