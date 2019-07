RIYADH – Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz telah setuju Kerajaannya dijadikan pangkalan tentara Amerika Serikat (AS), sebuah langkah yang disebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kestabilan di kawasan tersebut.

Kantor berita pemerintah, SPA yang mengutip seorang pejabat kementerian pertahanan mengatakan bahwa keputusan itu bertujuan untuk "untuk meningkatkan kerja sama bersama dalam pertahanan keamanan dan stabilitas regional dan untuk menjaga perdamaiannya". Demikian diwartakan Reuters, Sabtu (20/7/2019).

Dalam pernyataan yang dirilis di hari yang sama, Pentagon mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengizinkan pemindahan tentara dan sumber daya ke Arab Saudi. Langkah itu sekaligus memvalidasi isu yang beredar mengenai penumpukan pasukan AS di wilayah Arab Saudi dan negara tetangga Qatar, yang dikerahkan untuk "melawan ancaman Iran."

Arab Saudi tidak lagi menjadi tuan rumah bagi pasukan AS sejak 2003, ketika tentara AS ditarik mundur di akhir perang Irak.

Pasukan AS tersebut akan mengikuti 70.000 tentara AS yang sebelumnya telah berada di kawasan tersebut. AS juga telah menempatkan sejumlah asetnya, termasuk kapal perang di Teluk Persia, sebagai peringatan terhadap Iran yang dianggap oleh AS sebagai oposisinya di Timur Tengah.

(dka)