HOME NEWS INTERNATIONAL

Putra Mahkota Saudi Bertemu Penasihat Keamanan AS, Bahas Invasi Israel ke Gaza?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |14:29 WIB
Putra Mahkota Saudi Bertemu Penasihat Keamanan AS, Bahas Invasi Israel ke Gaza?
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. (Foto: Reuters)
A
A
A

KAIRO - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan bertemu untuk membahas rancangan kesepakatan antara Washington dan Riyadh yang hampir 'selesai', demikian dilaporkan kantor berita negara Saudi pada Minggu, (19/5/2024).

Pertemuan di kota Dhahran di Saudi meninjau “versi semi-final dari rancangan perjanjian strategis antara kedua negara, yang hampir diselesaikan,” bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Diskusi tersebut terjadi setelah adanya laporan bahwa Washington dan Riyadh hampir mencapai kesepakatan mengenai jaminan keamanan Amerika Serikat (AS) dan bantuan nuklir sipil, bahkan ketika kesepakatan normalisasi Israel-Saudi yang diharapkan sebagai bagian dari “tawar-menawar besar” Timur Tengah masih belum tercapai.

Pemimpin de facto Saudi dan staf keamanan utama Presiden Joe Biden juga membahas perlunya menemukan “jalur yang kredibel untuk mewujudkan solusi dua negara” bagi Israel dan Palestina, menghentikan perang melawan militan Hamas di Gaza dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza, kata pernyataan itu.

Gedung Putih mengatakan pada Jumat, (17/5/2024) bahwa Sullivan akan mengunjungi Arab Saudi dan Israel untuk membahas masalah bilateral dan regional, termasuk Gaza dan upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan abadi di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
