PENGALAMAN pertama ke bandara dan terbang untuk pertama kalinya dengan menggunakan pesawat bisa membuat sebagian orang kebingungan, terutama jika tidak ada yang menemani atau memberikan informasi pada mereka. Sebuah video yang viral tampaknya memperlihatkan bagaimana membingungkannya pengalaman itu.

Dalam video yang direkam oleh kamera CCTV bandara Istanbul di Turki, tampak seorang perempuan, yang diduga terbang untuk pertama kalinya dengan pesawat, naik ke ban berjalan untuk bagasi di konter check-in. Dia tampaknya mengira ban berjalan itu akan membawanya ke dalam pesawat.

Just when I think I’ve seen all the various symptoms of ‘Airport Brain’ some passengers seem to suffer from when flying...this was at New Istanbul Airport...pic.twitter.com/dzwDiOj4yf — Alex Macheras (@AlexInAir) July 12, 2019