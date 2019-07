JAKARTA - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil menyabet juara atribut terbaik dalam kegiatan Presidential Lecture yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Mereka menyabet juara dengan menggunakan atribut caping, makanya terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan CPNS kementerian lainnya," ujar Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan, Abdul Halim, Rabu (24/7/2019).

Menurut Abdul, penghargaan ini secara tidak langsung menunjukan bahwa jiwa kreativitas dan inovasi yang dimiliki generasi Kementan sangat berkualitas. Meski demikian, dia berharap capaian ini semakin meningkatkan kemampuan dalam bidang kerja.

"Ke depan indonesia sudah harus menggunakan teknologi modern baik untuk bertani maupun lintas kerja lainya. Artinya kalau mau menanam padi tidak lagi harus turun ke sawah. Cukup pencet tombol semua sukses di kerjakan," katanya.

Untuk diketahui, acara yang dihadiri oleh 6.000 peserta ini juga langsung dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Wapres JK). Dalam sambutannya, Wapres JK menyampaikan pentingnya generasi muda memegang prinsip tulus dan jujur dalam melayani masyarakat.

"PNS itu Jangan memegang prinsip lambat. Artinya kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat. Pokoknya semua harus dipercepat," katanya.

Wapres menekankan bahwa setiap ASN harus memberikan pelayanan yang baik sesuai bidangnya masing-masing. Contoh dari pelayanan baik itu, kata JK, ada pada seorang guru yang melayani muridnya dengan baik.

"Nah, ASN yang bekerja di kantor juga harus mempercepat adminstrasi dan proses birokrasi di kantor masing-masing, sama halnya seperti guru," katanya.

Adapun dalam acara ini, pihak panitia juga menghadirkan pembicara Former Minister of Personnel Management Republic of Korea, Pan Suk Kim, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, serta Komisaris Utama PT. Net Mediatama TV dan Creative Director Opening and Closing 18th Asian Games 2018 Wishnutama.

"Terakhir saya berharap seluruh CPNS tahun ini menjadi ASN yang bersinergi dengan digitalisasi," tandas JK.

(abp)