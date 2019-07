WYOMING - Seorang bocah perempuan berusia 9 tahun terlempar ke udara usai mendapat serangan bison liar.

Rekaman serangan itu terjadi di Taman Nasional Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat pada Senin (22/7).

Dalam rekaman terlihat seekor bison sedang merumput. Di dekatnya tampak seorang anak dan dua orang dewasa.

Namun, tiba-tiba bison tersebut menyerang gadis itu dan melemparkannya ke udara. Sedangkan orang tua gadis itu berlari menjauh untuk menyelamatkan diri.

"Inilah yang terjadi ketika Anda bermain dengan satwa liar dan tidak memedulikan wilayah mereka," kata Hayley Dayton yang mengunggah video serangan di Twitter.

Baca juga: Keluarga di AS Terkejut Menemukan Beruang Tidur di Lemari Pakaiannya

Baca juga: Kucing Ini hanya Serang Pria, Perempuan dan Anak-Anak Dibiarkan Lewat

Dia juga mengecam orang tua gadis tersebut karena membiarkan anaknya terlalu dekat dengan hewan liar.

"Seperti yang Anda lihat, orang tua menyelamatkan diri saat putri mereka diserang. Saya muak," tambahnya.

A 9-year-old girl was injured after being tossed into the air by a bison in Yellowstone National Park. https://t.co/UraNoyDyVP pic.twitter.com/ZKgTzXfQjj— ABC News (@ABC) July 24, 2019