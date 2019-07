BRISBANE - Mahasiswa pro-Hong Kong dan pro-China terlibat bentrok di Universitas Queensland terkait Rancanan Undang-Undang ekstradisi ke China.

Protes diselenggarakan oleh mahasiswa internasional Hong Kong bertepatan dengan hari pasar universitas pada Rabu (24/7), tapi menjadi rusuh saat protes diinterupsi mahasiswa pro-China.

Aktivis mahasiswa Tony Chang mengatakan mahasiswa China menyanyikan lagu kebangsaan China serta menyerang para demonstran pro-demokrasi secara tiba-tiba.

“Mereka merebut pengeras suara kami, bahkan merobek spanduk-spanduk kami,” katanya mengutip South China Morning Post, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga: Cerita Korban Keganasan Geng Triad saat Kerusuhan di Stasiun Hong Kong

Baca juga: Massa Anti-Ekstradisi China Unjuk Rasa di Bandara Hong Kong

Ia menambahkan bahwa para siswa China memukul sejumlah pengunjuk rasa pro-Hong Kong.

Nilsson Jones, editor majalah mahasiswa universitas Sempre Floreat, merekam cuplikan dua siswa yang saling pukul.

Chinese students clash with pro-Hong Kong protesters at UQ after peaceful sit in #uq #hongkong #china pic.twitter.com/3hvRRyAHEI— Nilsson Jones (@nilssonjones_) 24 Juli 2019