SEBUAH pesawat tak berawak (drone) menangkap momen dramatis ketika sebuah kereta api yang melintasi jembatan melepaskan muatannya.

Adegan mengejutkan menunjukkan benda-benda jatuh dari sejumlah gerbong kereta barang dan menciptakan kepulan asap putih.

Peristiwa itu mengutip Daily Mail, Kamis (1/8/2019) terjadi di Republik Ceko.

Dalam video terlihat kereta dengan 16 gerbong mengangkut batu kapur. Satu orang terluka akibat insiden tersebut, kata petugas pemadam kebakaran.

Masinis yang menyadari ada kekacauan di gerbong tiba-tiba mengentikan kereta.

Kondisi saat itu berubah penuh dengan asap putih di sebuah pedesaan.

Rekaman menunjukkan beban kereta tidak stabil dan batu kapur jatuh ke daerah sekitar.

