CUSCO – Sepasang kekasih yang sedang bermesraan secara tragis jatuh hingga tewas dari atas jembatan di Peru.

Maybeth Espinoz (34) dan Hector Vidal (36) dalam perjalanan pulang dari sebuah klub malam di Kota Cusco sebelum jatuh dari Jembatan Bethlehem.

Detik-detik keduanya terjatuh terekam CCTV.

Media lokal mengutip Daily Mail, Rabu (7/8) melaporkan, Maybeth dan Hector berhenti di jembatan untuk berciuman setelah meninggalkan klub malam pada jam 1 pagi waktu setempat.

Cuplikan CCTV menunjukkan pasangan itu bersandar di pagar di jembatan, sambil berpelukan dan berciuman.

Maybeth mulai duduk di atas pagar jembatan, sementara kakinya melingkari Hector.

Namun Maybeth kehilangan keseimbangan dan mulai jatuh ke belakang, menyeret Hector bersamanya.

Pasangan itu berusaha untuk berpegangan pada pagar tapi sia-sia.

Maybeth tewas di lokasi, sedangkan Hector menderita patah tulang tengkorak dan tewas di rumah sakit.

Menurut media Panamerica, pasangan itu adalah pendaki gunung yang telah pindah ke wilayah Cusco dan bekerja sebagai pemandu wisata.

Couple fall to their deaths as they tumble over bridge fence while kissing @ Bethlehem Bridge in Cusco/Peru.

