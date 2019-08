HONG KONG - Seorang wartawan dari Global Times China ditangkap oleh demonstran di bandara Hong Kong pada Selasa tetapi diselamatkan oleh polisi.

"Reporter GT Fu Guohao diselamatkan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit. Kami masih memantau lukanya," kata Hu Xijin, Pemimpin Redaksi Global Times di Twitter.

Global Times adalah tabloid dibawah naungan People's Daily milik Partai Komunis yang berkuasa di China.

Dalam tweet sebelumnya, Hu memasang video dan mengatakan bahwa Fu diikat oleh demonstran.

Fu Guohao, reporter of GT website is being seized by demonstrators at HK airport. I affirm this man being tied in this video is the reporter himself. He has no other task except for reporting. I sincerely ask the demonstrators to release him. I also ask for help of West reporters pic.twitter.com/sbFb0L3s92— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 13, 2019