View this post on Instagram

PELAKU PENGEROYOKAN DISERTAI PENUSUKAN DRIVER OJOL DI TANGKAP POLISI !!!! petugas kepolisian dari satreskrim tim ladas polsek ilir timur satu komboja Palembang, meringkus salah satu pelaku pengeroyokan di sertai penusukan berinisal ad alias popaye berusia 21 tahun, pelaku diringkus petugas satu bulan setelah melakukan aksi pengeroyokan disertai penusukan terhadap seorang driver ojek online setalah petugas mendapatkan identitas dari pelaku lain nya yang sudah lebih dahulu tertangkap. menurut keterangan petugas, dalam aksi pengeroyokan yang dilakukan nya pelaku membawa sebilah tombak ya yang ditusakan ke pada korban hingga korban mengalami luka cukup serius. sebelum nya aksi pengeroyokan yang dilakukan pelaku sempat terekam cctv warga dan viral di media social. dimana pengeroyokan terjadi berawal dari i-y salah seorang pelaku yang buron memesan ojek online pada tanggal 22 jul 2019 lalu dijalan pangeran antasari, kelurahan 13-14 ilir Palembang. setelah datang korban, tersangka langsung merampas handphone korban, hingga terjadi perkelahian. tersangka i-y yang kalah fisik saat berkelahi dengan korban kemudian meminta bantuan teman-temannya dan terjadilan pengeroyokan disertai penusukan yang menyebabkan korban hingga saat ini masih dalam perawatan rumah sakit. akibat perbuatannya, kini tersangka harus mendekam disel tahanan mapolsek ilir timur satu palembang, dengan ancaman pasal 365 kuhp terancam hukuman tujuh tahun kurungan penjara.