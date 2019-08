NEW JERSEY - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan telah melakukan pembicaraan pribadi dengan staf dan penasihatnya, ide untuk membeli Pulau Greenland sebagai cara untuk memperluas wilayah teritori AS. Hal itu diungkapkan oleh dua sumber yang mengetahui mengenai isu tersebut pada Kamis.

Menurut kedua sumber yang tidak disebutkan namanya, gagasan untuk membeli wilayah otonomi Denmark yang terletak antara Atlantik Utara dan Samudra Arktik itu telah ditertawakan oleh beberapa penasihat dan dianggap sebagai lelucon, tetapi ditanggapi secara lebih serius oleh yang lain. Demikian diwartakan Reuters, Jumat (16/8/2019).

Gagasan untuk membeli Greenland pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal. Presiden Harry Truman telah menawarkan untuk membeli Greenland pada 1946 dengan harga USD100 juta.

Trump, yang sedang berlibur di klub golfnya di Bedminster, New Jersey, akan melakukan kunjungan pertamanya ke Denmark pada awal September. Namun, sejauh ini belum ada indikasi bahwa pembelian Greenland akan menjadi agenda pembicaraannya dengan pejabat Denmark.

Pangkalan Udara Thule di Greenland adalah instalasi militer AS yang letaknya paling utara.

(dka)