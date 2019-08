WELLINGTON - Ketua Parlemen Selandia Baru Trevor Mallard terlihat sedang menggendong bayi dan memberinya susu botol memimpin sidang.

Bayi yang digendong Mallard saat sidang parlemen itu merupakan anak Tamati Coffey, politisi dari Waiariki.

Coffey yang gay memiliki pasangan bernama Tim Smith. Ia baru saja kembali dari cuti melahirkan, dan membawa anaknya saat bekerja. Bayinya, yang bernama Tūtānekai Smith-Coffey dilahirkan pada bulan Juli melalui ibu pengganti.

Mallard yang melihat Coffey mengajak anaknya ke ruang sidang memutuskan untuk membantunya dan membawanya ke kursi pimpinan parlemen.

Mallard membagikan fotonya menggendong bayi di Twiiter. Ia mengatakan, "Biasanya kursi ketua hanya bisa diduduki oleh ketua. Tapi hari ini seorang VIP menduduki kursi ini bersama saya."

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA— Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019