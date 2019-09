TITUSVILLE - Salah satu badai terkuat dalam beberapa tahun terakhir menerjang Kepulauan Bahama, menyebabkan kerusakan parah dan banjir besar. Badai kategori lima Dorian mendarat di Bahama pada Minggu, membawa angin dengan kecepatan mencapai 285 kilometer per jam (km/j).

Pejabat Bahama telah memperingatkan gelombang besar dengan ketinggian hingga 7 meter diperkirakan akan terjadi di beberapa tempat.

Wilayah Kepulauan Abaco berada terendam air setelah badai menghantam Elbow Cay di Bahama pada Minggu, beberapa saat setelah tengah hari. Badai juga menghantam pulau Grand Bahama dengan angin kencang dan hujan deras.

Penduduk Bahama mem-posting rekaman yang menunjukkan air banjir melanda beberapa rumah setelah angin kencang menghancurkan atap rumah mereka. Video-video juga menunjukkan kapal-kapal terbalik mengambang di genangan air yang penuh dengan puing.

Ada juga laporan tentang pemadaman listrik dan akses terbatas ke internet di sekitar 700 pulau di negara itu.

Pemerintah telah membuka 14 tempat perlindungan dan memberi memasukkan lusinan gereja, sekolah, dan bangunan lain dalam daftar resmi tempat penampungan darurat.

Namun, karena lokasi-lokasi tersebut telah penuh, ada kekhawatiran bahwa penduduk akan dipaksa untuk berlindung di tempat lain yang tidak terdaftar untuk menerima makanan dan air dari pemerintah.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019