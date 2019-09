OMAHA โ€“ Seorang penumpang sebuah pesawat yang terbang dari Chicago ke Omaha melihat penumpang aneh yang turut terbang bersamanya: seekor kuda mini yang turut naik di kabin bersama dengan para penumpang.

Ketika para penumpang sedang bersiap untuk terbang dengan pesawat American Airlines itu, dia melihat seekor kuda beberapa baris di depannya melakukan hal yang sama. Sputnik melaporkan bahwa kuda itu tampaknya telah diberi kursi lorong di dekat bagian depan pesawat.

A passenger takes a small horse on an American Airlines flight to #Omaha Airport