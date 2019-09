JAKARTA – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison menyampaikan ungkapan belasungkawa atas berpulangnya Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie, yang meninggal dunia pada Rabu, 11 September 2019 di usia 83 tahun. Morrison mengungkapkan apresiasinya atas keberanian dan visi Habibie selama memimpin Indonesia pasca reformasi.

“Belasungkawa terdalam atas wafatnya presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie. Beliau memimpin Indonesia saat terjadinya perubahan besar. Keberanian dan visi beliau selama periode reformasi mendapat apresiasi di Australia. Semoga keluarga dan orang terdekat diberi ketabahan,” demikian disampaikan Morrison melalui Twitter pada Kamis.

BACA JUGA: 10 Pesan Bijak BJ Habibie yang Menginspirasi Publik Tanah Air

Deepest condolences on the passing of Indonesia’s third president, BJ Habibie. He led the Republic of Indonesia at a time of massive change. His courage and vision during the period of reformasi were appreciated in Australia. Our thoughts are with his family and loved ones.