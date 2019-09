AKTIVIS hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tersangka kasus dugaan provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Veronica Koman mengunggah video yang diduga berasal dari kerusuhan yang terjadi di Wamena pada Senin, 23 September.

Salah satu video yang diunggah Koman melalui akun Twitternya itu memperlihatkan ratusan siswa berseragam sekolah menengah atas (SMA) melakukan demonstrasi dengan meneriakkan “Papua, Merdeka”.

Sementara video lainnya dengan caption: “Sebelumnya hari ini, ketika mahasiswa yang mogok secara paksa dipindahkan oleh pasukan keamanan. Mereka berteriak “Papua! Merdeka! Pemberontakan Papua Barat - hari ke-36,” memperlihatkan sekelompok orang, diduga mahasiswa Papua meneriakkan “Papua! Merdeka” di atas sebuah truk yang bergerak menjauh dari lokasi unjuk rasa. Video pertama telah ditonton lebih dari 10 ribu kali, sementara video kedua mendapatkan lebih dari 2.500 kali tayang.

