DUBAI – Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut Amerika Serikat telah putus asa setelah memberikan sanksi pada bank sentral Iran meski telah masuk daftar hitam AS.

Amerika Serikat pada Jumat memberlakukan sanksi terhadap bank sentral Iran menyusul serangan 14 September terhadap fasilitas minyak Arab Saudi. AS dan Saudi menyalahkan Iran atas serangan tersebut.

Iran membantah terlibat dalam serangan yang diklaim oleh kelompok Houthi Yaman, sebuah kelompok yang berpihak pada Iran melawan aliansi pimpinan Saudi dalam perang saudara Yaman.

“Amerika telah memberikan sanksi yang telah masuk daftar hitam (bank sentral Iran). Ini menandakan keputusasaan AS dan menunjukkan bahwa "tekanan maksimum telah gagal," kata Rouhani melansir Reuters, Senin (23/9/2019).

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada Minggu bahwa AS menghindari perang dengan Iran serta menjelaskan penambahan pasukan AS ke Saudi dan Uni Emirat Arab untuk pencegahan dan pertahanan.

"Wilayah ini menjadi intens. Mereka membuat propaganda tentang kerusakan (di Saudi) yang dapat diperbaiki dalam dua minggu, karena AS ingin menaklukkan wilayah itu," kata Rouhani.

Rouhani mengatakan dia akan memaparkan rencana perdamaian regional yang dikenal HOPE (Hormuz Peace Endeavour) di Majelis Umum PBB pada minggu ini di New York.

"Semua negara di Teluk Persia dan Selat Hormuz dan PBB diundang untuk bergabung," kata Rouhani sebelum berangkat ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan para pemimpin dunia.

(fzy)