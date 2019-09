View this post on Instagram

Intan Syafrini Fazrianti berbaju merah. Dia berjibaku sebagai relawan memadamkan kebakaran hutan. Dari raut mukanya kita ikut merasakan perjuangannya. Menahan panasnya asap. Letih tapi dia tak menyerah. Foto satunya sekelompok emak-emak yang khusus datang ke lokasi kebakaran Bukan untuk membantu mengatasi kebakaran hutan. Mereka datang hanya untuk berfoto foto dengan latar belakang kebakaran hutan.